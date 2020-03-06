شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيًا والان نبدء بالتفاصيل

تسلّمت وزارة العدل جائزة حكومة الشارقة للاتصال الحكومي في فئة "أفضل اتصال حكومي" على مستوى العالم العربي، وذلك في ختام الدورة التاسعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وذلك لتميز إستراتيجيتها الفاعلة في التواصل مع جمهورها المستهدف.

وأقيم حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2020 أمس, تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 متحدثاً من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة.

وسلّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس.