شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تحصد جائزة أفضل اتصال حكومي عربيًا والان نبدء بالتفاصيل
وأقيم حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2020 أمس, تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 64 متحدثاً من المسؤولين والخبراء والمختصين من 16 دولة.
وسلّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الجائزة للمشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة العدل ماجد بن محمد الخميس.
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