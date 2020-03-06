فعاليات معرض الدفاع المدني بتبوك تستقطب ٦٤ ألف زائر

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تخطى عدد زوار معرض الدفاع المدني بمنطقة تبوك الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠ تحت شعار ” السلامة أولًا ” حاجز الـ٦٤ ألف زائر وزائرة من مختلف أطياف المجتمع.

كما بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين زاروا المعرض ٥٦٤١ طالبًا وطالبة، يمثلون ما مجموعه ٣٤٧ مدرسة من مدارس مدينة تبوك بنين وبنات ورياض أطفال.

وشهد الزوار طيلة أيام المعرض الذي اختتم فعالياته أمس بمجمع بارك مول التجاري، أنشطة توعوية وتثقيفية وتفاعلية، تمثلت في مشاركة ٢٦ جهة حكومية وأهلية وتطوعية بمنطقة تبوك، قدم من خلالها الجميع حزمة من البرامج التي لاقت إقبالًا لافتًا من زوار المجمع، لما تضمنته من محتوى يبرز أهمية الاهتمام بالسلامة في شتى المجالات التي تمس حياة متابعات الخليج 365 وأمن الوطن.

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وقدم المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري في ختام المعرض شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة، ولوسائل الإعلام المختلفة وللجان العاملة والفرق التطوعية كافة على ما بذلوه من جهود متميزة كان لها بالغ الأثر في إنجاح هذه الفعاليات الهامة.

وقال : إن مديرية الدفاع المدني بتبوك قد حرصت من خلال هذا المعرض على زيادة ثقافة السلامة لدى مختلف أفراد الأسر، وتعريف الجميع بما يحيط فيهم من أخطار وكيفية التعامل معها، وفق أحدث الطرق التوعوية والوقائية. موكدًا بأن المعرض قد شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار ويعد ذلك أمرًا إيجابيًا ومؤشرًا لارتفاع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية السلامة وتوفير وسائلها في جميع الأماكن التي تحيط بهم.

وأضاف : أن اليوم العالمي للدفاع المدني هو من المناسبات المهمة والتي تسعى من خلاله مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى إبراز ما يقوم به رجال الدفاع المدني من جهود للحفاظ على الأرواح والممتلكات وذلك من خلال برامج توعوية وتثقيفية وترفيهية تستهدف الطفل والأسرة معًا، منوهًا بما احتواه المعرض من عروض تثقيفية وتوعوية للزوار، وكذلك لافتات وبروشورات توعوية وتثقيفية هدفت لتعريف الزوار بجميع شرائحهم العمرية بالتصرف الأمثل في حال التعرض لتهديد أو خطر ما، خاصة بالنسبة لطلاب المدارس والطالبات.

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