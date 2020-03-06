رسالة واتساب تقود أبو عبدالعزيز إلى السجن 3 سنوات

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

الخلافات الزوجية يجب أن تبقى حبيسة جدران المنزل قدر المستطاع.. هذا هو الدرس المستخلص من قصة متابعات الخليج 365 أبو عبدالعزيز القابع خلف أسوار السجن تنفيذًا لعقوبة 3 سنوات بسبب مضاربة بينه وبين أخ زوجته.

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ونشر سناب الداخلية قصة السجين أبو عبدالعزيز الذي قال إنه كانت تحدث بينه وبين زوجته خلافات بسيطة فتقوم بنقلها إلى أخيها الذي بدوره يتواصل مع الزوج عبر الواتساب لكن يبدو أن المحادثات أخذت اتجاهًا آخر فتطورت إلى مشاجرة.

وتابع السجين إن صهره احتدّ عليه في الكلام عبر الواتساب فما كان منه إلا أن توجه إلى منزله وتشاجر معه وضربه أمام بيته وبحضور وأهله.

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