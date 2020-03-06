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2020-03-06 موجة غبار تضرب تبوك والدفاع المدني يطلق تحذيراته تسببت في تدني الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك وجّه مدني تبوك بضرورة توخي الحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكيف. Advertisements وقال الدفاع المدني : نظرًا للمتغيرات الجوية وما تشهدها المنطقة هذا اليوم الجمعة من رياح قوية مصحوبة بأتربة ومع وجود شبه انعدام الرؤية فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تنوه للإخوة المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر وتقنين الحركة قدر المستطاع. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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