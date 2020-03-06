السعودية | صحة الشرقية: تخصيص فندق للحجر الصحي لمصابي كورونا

شكرا لقرائتكم صحة الشرقية: تخصيص فندق للحجر الصحي لمصابي كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مدير مكافحة العدوى في صحة المنطقة الشرقية الدكتور حاتم آل هاني لـ"العربية.نت" تخصيص فندق نجوم للحجر على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا شرق السعودية، وبين أنه يتم جرد الحالات بناء على سفرهم إلى الدول الموبوءة وكذلك الأعراض التي برزت منهم، ويتم العناية بهم حتى التأكد من شفائهم، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة السعودية اكتشاف خمس حالات مصابة بالفيروس بعد قدومها من إيران.

من جهته، أكد مدير مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة شرق السعودية الدكتور إبراهيم العريفي لـ"العربية.نت" أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وبعد اكتشاف الحالات المصابة بالفيروس تم عزلها في مستشفى في الدمام ومستشفى في القطيف، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأضاف أن "مركز القيادة والتحكم يعد مركزًا لعمليات طوارئ الصحة في المملكة، بالتعاون مع متخصصين محليين وعالميين، ويتواصل المركز بشكل دائم مع المنظمات الدولية لضمان سرعة مواجهة الفيروس، وتقليل احتمالية وقوع الأمراض، وتقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها، والإعداد الكافي لتحسين البنية التحتية للصحة، وتدريب الكوادر اللازمة وتعبئة الموارد اللازمة".

ويقوم فريق العمل بمتابعة الإحصائيات والمنافذ والمستشفيات والتنسيق مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر، بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات، ورصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ، والتأكد من سلامتهم.