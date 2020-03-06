- 1/3
- 2/3
- 3/3
أُصيب 16 فرداً من عائلة جزائرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا، بعد تواصلهم مع جزائريَّيْن يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس، طبقاً لـ "أ. ف. ب".
وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، فتبيّن أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاماً وابنته، يقيمان في فرنسا، ولم يدرجا بين الإصابات الـ16.
وبحسب الوزارة، زار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة- جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير.الجزائر فيروس كورونا الجديد
الجزائر: إصابة 16 فرداً من عائلة واحدة في ولاية البليدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-06
أُصيب 16 فرداً من عائلة جزائرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا، بعد تواصلهم مع جزائريَّيْن يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس، طبقاً لـ "أ. ف. ب".
وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، فتبيّن أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاماً وابنته، يقيمان في فرنسا، ولم يدرجا بين الإصابات الـ16.
وبحسب الوزارة، زار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة- جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:37 PM
إثر تواصلهم مع جزائريَّيْن يقيمان في فرنسا
أُصيب 16 فرداً من عائلة جزائرية واحدة في ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائر، بفيروس كورونا، بعد تواصلهم مع جزائريَّيْن يقيمان في فرنسا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس، طبقاً لـ "أ. ف. ب".
وأتاح الفحص الوبائي تقفي مسار العدوى، فتبيّن أنها انتقلت من جزائري يبلغ 83 عاماً وابنته، يقيمان في فرنسا، ولم يدرجا بين الإصابات الـ16.
وبحسب الوزارة، زار هذا الرجل وابنته عائلتهما في البليدة- جنوبي العاصمة، بين 14 و21 فبراير.
، الجزائر: إصابة 16 فرداً من عائلة واحدة في ولاية البليدة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: إصابة 16 فرداً من عائلة واحدة في ولاية البليدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.