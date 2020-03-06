، بالصور.. العيادات الطبية التغذوية تواصل تقديم خدماتها العلاجية في الخوخة بالحديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الرعايا التكاملية 13,263 مستفيدًا، وعيادة التحصين 118 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 1,191 فردًا، وعيادة الولادة 48 حالةً، وقسم التوعية والتثقيف 4,276 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 17 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1,714 مريضًا.

كما أجرى الفحص المخبري لـ 12,637 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ 17,895 فردًا، واستقبل قسم التنويم 59 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5,504 شخصًا، وقسم تخطيط القلب 11 مستفيدًا، وعيادة نقل الدم 42 مريضًا.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر فبراير الماضي ضخ 1,189,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 1,388,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، وشفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 34,614 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليمن