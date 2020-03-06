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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة، حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين من حملة شهادة الدكتوراه، في ظل خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441- 1442هـ بكليات الجامعة في المركز الرئيسي للجامعة، وفرعيْ خليص والكامل.
وتشمل الوظائف المطروحة، عددًا من التخصصات المختلفة للرجال والنساء؛ وفقًا للشروط الموضحة في الإعلان.
وأتاحت الإدارة العامة للموارد البشرية، التقديم عبر منصة الاستقطاب الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني (recruitment.uj.edu.sa)، ويستمر استقبال الطلبات في الفترة من 13 إلى 19 رجب 1441هـ الموافق 8- 14 مارس 2020م.جامعة جدة وظائف
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 02:50 PM
بكلياتها في المركز الرئيسي وفرعيْ خليص والكامل.. بدءًا من الأحد
أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة جدة، حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين من حملة شهادة الدكتوراه، في ظل خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441- 1442هـ بكليات الجامعة في المركز الرئيسي للجامعة، وفرعيْ خليص والكامل.
وتشمل الوظائف المطروحة، عددًا من التخصصات المختلفة للرجال والنساء؛ وفقًا للشروط الموضحة في الإعلان.
وأتاحت الإدارة العامة للموارد البشرية، التقديم عبر منصة الاستقطاب الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني (recruitment.uj.edu.sa)، ويستمر استقبال الطلبات في الفترة من 13 إلى 19 رجب 1441هـ الموافق 8- 14 مارس 2020م.
، جامعة جدة تطرح وظائف أكاديمية لحمَلة الدكتوراه للجنسين ،
المصدر : الخليج 365
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