بأمر الملك سعود.. طبيب وطائرة خاصة لنقل المشيقح من بريدة إلى الرياض

أعادت مؤسسة الملك سعود التذكير بقصة إنسانية مثيرة، عمرها 62 عامًا، عندما بادر الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز إلى إرسال طائرة خاصة لنقل مريض استغاث به؛ حين أرسل مواطن من بريدة برقية إلى الملك سعود يشكو فيها مرضه، فما كان من الملك إلا أن أرسل إليه طائرة ملكية خاصة وطبيبًا أقلته إلى الرياض للعلاج.

ونشرت مؤسسة الملك سعود -عبر حسابها بتويتر- القصة الإنسانية التي نشرتها إحدى الصحف آنذاك؛ حيث «وصلت إلى مطار الرياض طائرة ملكية خاصة، قادمة من بريدة، كانت تقل مريضًا وطبيبًا فقط، وعندما تساءل الناس عن الخبر، إذا بالمريض يروي قصة إنسانية رائعة».

وأضاف الخبر: «قال المريض، واسمه صالح المشيقح: (لقد ألمَّ بي المرض، وثقلت عليَّ وطأته، واستعصى على الأطباء في بريدة علاجه، فما كان مني إلا أن رفعت برقية إلى صاحب الجلالة الملك المعظم)».

وتابع المريض رواية قصته قائلًا: «وكان جواب برقيتي: هذه الطائرة، وهذا الطبيب، قدم بأمر جلالته إلى بريدة؛ حيث قام بفحصي وتشخيص مرضي، ثم قرر أنني يجب أن أعالج في مستشفى الملك سعود بالرياض؛ حيث تتوافر الإمكانات العلاجية الكبيرة، وكان أن أقلتني هذه الطائرة الملكية إلى هنا».

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