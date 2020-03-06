«الحربي» ينصح بتأجيل السفر برًّا في عدة مناطق.. ويوضح السبب

نصح خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، بتأجيل السفر برًّا، اليوم الجمعة، بعدة مناطق، بسبب الرياح المتربة.

وقال الحربي -عبر حسابه بتويتر- إنه يتوقع نشاطًا عاليًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من الحدود مع الأردن حتى شمال المدينة المنورة، وتشمل مناطق تبوك، وتتوسع شرقًا حتى حائل وأقصى الحدود الشمالية، وإن قوة الرياح تتركز من تبوك وجنوبها جهة تيما، حتى شمال حائل، وصولًا إلى سكاكا وعرعر.

من جانبه، قال المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري -عبر حسابه بتويتر- إنه يتوقع اليوم الجمعة تتابع رياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/ساعة تثير الأتربة بقدر قد يصل إلى كثيف؛ وذلك شرق منطقة تبوك وجنوب شرقها، وغرب منطقة حائل وشمال غربها، وأجزاء من منطقة الجوف، مشيرًا إلى أن الرياح ستبلغ سرعتها نحو 40 كم/ساعة مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقة القصيم.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

الأرصاد: رياح مثيرة للغبار وعواصف ترابية على 4 مناطق بالمملكة

كراني يتوقع «انقلابًا حراريًا» بعدد من المناطق ظُهر الجمعة