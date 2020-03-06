السعودية اليوم / تسجيل سابع إصابة بكورونا في القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية



سول 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

سجّلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم، سابع إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بين أفرادها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن القوات الأمريكية، قولها إن الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية في القوات الأمريكية ما يرفع عدد حالات الإصابة المرتبطة بالقوات الأمريكية إلى 7 حالات.

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13:57ت م

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