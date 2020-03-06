السعودية اليوم / منظمة "الفاو": السودان تواجه أزمة غذائية حادة



الخرطوم 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

حذرت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “الفاو” السودان من مواجهة أزمة غذائية حادة بسبب نقص في إنتاج المواد الغذائية.

وقالت المنظمة إن إنتاج السودان من الذرة الرفيعة والدخن للعام 19-2020، انخفض بنسبة 36 في المئة من الإنتاج القياسي للعام السابق و18 في المئة أقل من متوسط في السنوات الخمس الماضية، مبينة أنه قد يكون لذلك تأثير خطير على الأمن الغذائي في البلاد حيث يعاني ما يقدر بنحو 14 في المئة من إجمالي السكان من أزمات أو مستويات أسوأ من عدم استتباب الأمن الغذائي”.

وذكرت المنظمة وفقًا لنشرة صحفية تصدر عن مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "اوتشا" أن حوالي مليون شخص يواجهون مستويات طوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد وحوالي 4.8 مليون شخص هم في وضع الأزمة في حين أن ما يقرب من 11.8 مليون هم في مرحلة الإجهاد.

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12:53ت م

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