فيديو.. صلاة الجمعة في الحرم المكي وسط إجراءات احترازية ووقائية

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى المصلون صلاة الجمعة اليوم في الحرم المكي وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة اتخذتها رئاسة الحرمين لضمان سلامة قاصدي بين الله الحرام.

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وكانت رئاسة الحرمين قررت أن يتم إغلاق الحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل أذان الفجر بساعة لتسهيل عملية تعقيم الحرمين الشريفين في غير أوقات الصلاة وذلك بعد تعليق العمرة الداخلية مؤقتًا.

واتخذت المملكة عدة إجراءات احترازية في سياق الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وأراوح المعتمرين.

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