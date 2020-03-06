فيديو.. مغامر يسير على حبل ارتفاعه 548م فوق بركان

2020-03-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

نجح المغامر الأمريكي نيك واليندا، في السير على حبل على ارتفاع 548 مترًا فوق بركان نشط في نيكاراغوا ليكون بذلك المغامر الأول في العالم الذي يقدم على هذا الفعل.

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واستغرق هذا السير فوق البركان حوالي 31 دقيقة، تمكن واليندا خلاله من قطع مسافة 1800 قدم وذلك على الهواء مباشرة في برنامج تحت عنوان “عرض مباشر من البركان مع نيك واليندا”.

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