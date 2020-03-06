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2020-03-06 خالد بن سلمان يبحث الشراكة الاستراتيجية مع وزير خارجية بريطانيا متابعات الخليج 365 - الرياض بحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيز الشراكة مع وزير خارجية بريطانيا. Advertisements وقال الأمير خالد بن سلمان عبر تويتر : التقيت وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، وبحثنا خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، إضافة لأبرز المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان دومينيك راب زار المملكة والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحثا العلاقات الثنائية كما التقى مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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