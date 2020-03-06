تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين التهامي - رفض دفن قتيل فيلا ‘‘نانسي عجرم‘‘ بعدما اكتشفوا الصدمة أثناء تغسيل الجثة!.. شاهد ماذا وجدوا؟ سم قاتل: أضرار ومخاطر يجهلها الكثيرون عن استخدام “زيت الزيتون“ في هذه الحالات.. قد تدمر حياتك!

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