شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب يومي يتناوله الكثيرون وهو سبب رئيسي لارتفاع “ضغط الدم“ وأزمات قلبية تؤدي إلى الوفاة.. هذه الفتاة راحت ضحيته وماتت! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جوليا الفتاة الاميريكة من الاريزونا طالبة عمرها عشرون عاما ووحيدة والدها رجل الاعمال الشهير فى تلك الولاية طلبت من والدها السفر لقضاء عطلة مع اصدقائها فى المكسيك ووافق على الفور فرحت جوليا وسافرت مع اصدقائها لقضاء ولحقتها والدتها السيدة لانا لقضاء العطلة مع ابنتها وكان الامر عاديا وممتع حيث كانوا يقضون الاجازة فى مدينة ساحلية بالمكسيك ولكن فجأة أصيبت جوليا باأزمة قلبية حادة على

الفور نقلت الى المستشفى هناك الا انها توفيت على الفور وكانت تلك المأساة أن جوليا كانت مدمنة مشروبات الطاقة حيث أنها حينما سافرت الى المكسيك كانت تشرب دائما الريد بول بدلا من الماء وهذا شىء كارثى

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مشروب يومي يتناوله الكثيرون وهو سبب رئيسي لارتفاع “ضغط الدم“ وأزمات قلبية تؤدي إلى الوفاة.. هذه الفتاة راحت ضحيته وماتت!



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ذلك لان مشروبات الطاقة تسبب ارتفاع ضغط الدم وأضطربات فى الدم والاوعية الدموية وكذلك القلق هذا غير انها تحتوى على نسبة عالية من الكافين وبذلك السبب يحسون بالطاقة العالية الا اانهم سرعان ماتختفى تلك الطاقة .



وهذا الشىء أدى الى وفاة تلك الفتاة الشابة بسبب شربها .

الكثير من المشروبات الصناعية كاريد بول وعدم شربها للماء أدى الى وفاتها باأزمة قلبية. ولهذا ننصح بعدم أدمان المشروبات الصناعية وكذلك المؤكولات الصناعية.