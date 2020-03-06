Realme تكشف عن نسختي Realme 6 وأول سوار رياضي لها Realme Band

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كشفت شركة Realme التابعة لشركة أوبو الصينية عن هاتفيها Realme 6 وRealme 6 Pro بالإضافة لسوارها الرياضي الأول Realme Band والذي جاء بتصميم مشابه لسوار شاومي mi band.

هاتف Realme 6 Pro

يملك الهاتف شاشة قياس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 90 هيرتز ومعدل تناسب جانبي 20:9 فيما تبلغ دقتها 1080 بكسل، ولم توضح الشركة نوع الشاشة إلا إنها بكل تأكيد LCD نظراً لسعر الهاتف المنخفض وكون شاشات OLED تعد ميزة في الهواتف الراقية وكونها دائماً تأتي مع قارئ بصمة مدمج فيها بينما في Real me 6 Pro قارى البصمة مدمج في زر التشغيل.

بالنسبة للكاميرا الخلفية فإن الهاتف فهي رباعية بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وعدسة واسعة 8 ميجا بكسل وعدسة ماكرو 2 ميجا بكسل وعدسة تقريب تليفوتو 12 ميجا بكسل.

فيما يعمل Pro 6 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 720G وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 جيجا بايت مع دعمه ذاكرة تخزين داخلية حتى 256 جيجا بايت، وعلى مستوى البطارية فهي بسعة 4,300 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

Realme 6

هاتف Realme 6

هو النسخة الأقل في المواصفات من Pro 6 فيما يملك نفس المواصفات على مستوى الشاشة ذات قياس 6.6 بوصة وباقي مميزاتها إلا أن الاختلاف يكمن في الكاميرا الخفية حيت يملك Realme العادي عدسة مونوكروم 2 ميجا بكسل فيما تأتي نسخة Pro مع عدسة تليفوتو 12 ميجا بكسل.

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أما على مستوى العتاد الداخلي فيعمل Realme 6 بمعالج ميدياتك Helio G90T ويدعم ذاكرة عشوائية بخيارين 4 أو 6 جيجا بايت وذاكرة التخزين الداخلية بحد أقصى 128 جيجا بايت ويأتي ببطارية 4,300 ملي أمبير كما النسخة الأعلى مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.

السعر والتوفر في السوق

سيتوفر الهاتفين في السوق الهندي قريباً فيما لا توجد معلومات عن توفير الشركة لهما في أسواق عالمية أخرى، حيث ستأتي نسخة Pro باللون البرتقالي والأحمر والأزرق بسعر 232 دولار و 256 دولار لنسختي 8GB/128GB و8GB/256GB على التوالي.

بينما سيأتي Realme 6 باللون الأزرق والأبيض وسيبدأ سعره من 177 دولار بالنسخة الأساسية المدعومة بـ 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية و64 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية فيما سيبلغ سعرة نسخة 8GB/128GB حوالي 218 دولاراً.

Realme Band

السوار الرياضي Realme Band

يملك السوار شاشة صغيرة بأبعاد 160×80 أي أقل من بوصة مع احتوائها على زر افتراضي في الأسفل للتبديل بين الوظائف المنوطة بها..، بينما تملك مستشعر لتشيط الشاشة عند تحريك اليد أو رفع المعصم.

وعلى مستوى الواجهة يملك السوار واجهات مختلفة وأنماط متعددة يمكن اختيار أي منها عن طريق تطبيق Realme Link، فيما أشارت الشركة أن السوار يستطيع استقبال الإشعارات من أغلب التطبيقات.

وكما هو الحال الأَسْورة الرياضية الأخرى التي تقدمها الشركات المنافسة فان Realme Band توفر ميزة تتبع معدل ضربات القلب والتعقب أثناء النوم والتذكير بالنشاطات والعديد من الميزات الأخرى حيث تملك 9 أنماط رياضية مختلفة كما أنه مدعم بمعيار مقاومة الماء IP68.

السعر والتوفر في السوق

السوار متوفر حالياً في السوق الهندي بثلاثة ألوان وهي الأسود والأصفر والأخضر فيما سيمكن شراءه عن طريق موقع الشركة أو أمازون بحلول 9 مارس الجاري حيث يبلغ سعره 20 دولاراً، فيما قالت الشركة أنها تفكر في إطلاقه في مناطق أخرى من العالم خلال الشهور القليلة القادمة.

