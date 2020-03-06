صور.. قائد القوات الجوية يرعى حفل تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة

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رعى قائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز، أمس (الخميس)، حفل تخريج أول دفعة من الفنيين لصيانة الطائرات بالمملكة، وذلك بمقر شركة “بي إيه إي سيستمز” السعودية للتطوير والتدريب. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الشركة عملت على إحداث نقلة نوعية في برامجها التدريبية من خلال نقل العلم وتوطين المعرفة.

وأضاف آل الشيخ أن البرنامج التدريبي، أثمر بتخريج أول دفعة من المتدربين السعوديين في برنامج صيانة الطائرات بشقيها الميكانيكي والتقني والتي تعرف دولياً بشهادة (ستي اند قلز) المستوى الثالث. وفي ختام الحفل ألقى الخريجون كلمة أعربوا فيها عن سعادتهم كونهم أول دفعة أكملت تدريبها داخل المملكة، لتأهيلهم للعمل في صيانة الطائرات والتحاقهم بالقوات الجوية الملكية السعودية.



