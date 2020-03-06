خدمة بث الألعاب Stadia تدعم جودة 4K على الويب

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بدأت جوجل بإتاحة دعم أفضل لجودة الرسوميات في خدمة بث الألعاب خاصتها Stadia والتي أصبحت تدعم جودة 4K وذلك إن كنت تلعبها عبر الويب.

والآن ظهر هذا الدعم الجديد في مجموعة من الألعاب لاسيما القتالية مثل Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11, و Grid. وظهر هذا الدعم لبعض المستخدمين حالياً على سبيل الاختبار وسيتاح تدريجياً لكافة المشتركين.

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وبالطبع تعتمد جودة 4K بشكل خاص على توفر اتصال سريع بالإنترنت، ويمكنك التحقق من الجودة بالضغط على shift + tab أثناء بدء تشغيل اللعبة.

لازال من غير الواضح كيف ستتعامل جوجل مع هذه الدقة على شاشات الحواسب التي تدعم فقط الدقة الكاملة 1080P إن كانت ستجري تعديلات بتخفيض الجودة لتناسب شاشاتهم، وإلا سيضطر الجميع اللعب على شاشة بجودة 4K للإستفادة الكاملة من الميزة.

يجدر بالذكر أن جوجل تحضر العديد من المزايا الجديدة لخدمتها للعب عبر الويب، وظهر في تطبيق خدمة Stadia اختبارات للبث المباشر عبر يوتيوب والمشاركة العائلية وغيرها.

