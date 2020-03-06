الأرصاد: رياح مثيرة للغبار وعواصف ترابية على 4 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول إلى عاصفة ترابية؛ تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على 3 مناطق.
وأضاف التقرير أن الحالة الجوية السابقة تتعرض لها مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية). فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار خفيفة على مناطق شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول على الجزء الشمالي والأوسط إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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