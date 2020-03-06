«السلمي»: الشمال الغربي للمملكة يتصدر الأجواء الجميلة خلال الأيام المقبلة

توقع ‏‏أستاذ البيئة البحرية المساعد، مشرف وحدة الدراسات البيئية بجامعة تبوك، «مازن السلمي»، تصدر الشمال الغربي للمملكة مشهد الأجواء الجميلة البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال السلمي فى تغريدة عبر تويتر: يبدو أن الشمال الغربي للمملكة سيتصدر مشهد الأجواء الجميلة خلال الأيام المقبلة.. ربما من الغد تتأثر أجزاء من محافظة حقل ومرتفعاتها ببعض الهطولات نتيجة منخفض حركي يتمركز على بلاد الشام.

وأضاف: منخفض نهاية الأسبوع القادم يحتاج متابعة. وربما يضع بصمته في أماكن عبوره.

وفى وقت سابق أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن الأربعاء كان أول أيام «عقرب الدسم»، لافتًا إلى أنه بعد 13 يومًا تنتهي نجوم العقارب.

وأضاف الزعاق : خلال هذه الأيام، تطلع نخلة البرنية.. وأهالينا بالحجار -الله يرحمهم- يقولون: (إذا طلعت البرنية أطلع للحوش بدون بطانية، وإذا دخل سعد السعود لانت الجلود واخضرَّ كل عود).

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وأشار الزعاق إلى أن تلك الفترة سيكثر فيها طلوع النخل، وهو مؤشر على نهاية البرد القارس. والبرد يسمى في تلك الأيام «بياع الخبل عباته»؛ حيث يوهم الناس بأن الصيف قد حان؛ لكن يرجع ويأتي البرد من جديد، وتابع: «بانتهاء موسم العقارب ينتهي موسم الفقع».

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