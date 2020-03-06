بالفيديو.. الشيخ الشثري يعلق على قرار إيقاف العمرة مؤقتًا

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، أن إجراءات المملكة للحدّ من انتشار كورونا متوافقة مع المقصد الشرعي. وقال الشيخ الشثري -خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»- إن من أراد العمرة ولم يتمكن منها، فـ«نبشره أن الأجر والثواب كُتب له كاملًا؛ وفقًا للقاعدة الشرعية، فإن من رغب في عمل صالح وفعل الأسباب المؤدية إليه ثم لم يستطعه أو مُنع منه، فإنه يكتب له أجره كاملًا».

وتابع الشثري: «الوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بهذه التعليمات والأخذ بها وعدم التهاون في تطبيقها.. نبشر المتجاوبين معها بأن الأجر والثواب قد كُتب لهم إن شاء الله».

وأضاف أن الشريعة تحفّز على اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقي الناس، ما قد يصل بهم إلى المفاسد والسوء، ومن هنا أقر العلماء قواعد شرعية مأخوذة من القرآن والسنة، ومنها «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»، و«سد الذرائع مأخوذ به في الشرع».

وكان الشيخ الشثري قد قال -في حلقة سابقة من برنامج «يستفتونك»- إن من مات بفيروس كورونا فهو شهيد. مضيفًا أنه ورد في الحديث أن المبطون شهيد؛ فمن مات بشيء من أمراض البطن فترجى له الشهادة، وهي ليست بمنزلة شهادة المعركة.

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