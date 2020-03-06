سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 11 رجب 1441 هـ الموافق 06 مارس 2020 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجدل السياسي والإعلامي حول قرار المدعي العام المالي في لبنان منع 20 مصرفًا من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة فيها والذي ما لبث أن أوقف قراره النائب العام التمييزي.

وفي هذا السياق استعرضت صحف لبنان موقف رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري الذي رأى في قرار المدعي العام المالي أنه انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية، معتبرا أنها رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج.

وواصلت الصحف ترقبها لموقف الحكومة اللبنانية من دفع التزاماتها لسندات اليوروبوندز أو من عدمه والتي ستكشف عنه بيروت غدًا السبت.

كما وأخبرت عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 16 بعد تسجيل حالة جديدة لسيدة قادمة من بريطانيا.

فلسيطنيًا أشارات إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل سبع إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلي فلسطينيين متهمين بالتورط في مقتل شابة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوردت تأكيد الشرطة العراقية إطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا باتجاه المنطقة الخضراء والتي تضم السفارة الأمريكية وسفارات أخرى ومبان حكومية في العاصمة بغداد.

وتحدثت عن طرح الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار يؤيد اتفاقها الموقع مع حركة طالبان في 29 فبراير لمناقشته مع سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي.

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