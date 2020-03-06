أمير القصيم يعلق على عودة الطفلة «مفقودة بريدة»: نعتز باحترافية الشرطة

ثمَّن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، جهود رجال الأمن في العثور على الطفلة المفقودة (الجوهرة) في مدينة بريدة، ومواصلة البحث عنها حتى الوصول لمكانها وإعادتها إلى أهلها.

وأشاد أمير المنطقة بالدور الفعال لجميع ضباط وأفراد شرطة المنطقة والبحث الجنائي، وما يُقدم لهم من دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ومتابعة دائمة من قبل وزير الداخلية.

وأعرب أمير المنطقة، عن فخره واعتزازه بالمهنية والاحترافية التي بذلها مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، وجميع زملائه من ضباط وأفراد في الشرطة والبحث الجنائي بالمنطقة، الذين عملوا بكل جدية للوصول إلى مكان الطفلة وإعادتها إلى أهلها سالمة.

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من جهته، قدَّم مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم، على متابعته ودعمه الدائم لكل الأعمال التي تُبذل في حفظ أمن المنطقة وأبنائها.

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بالفيديو.. العثور على الطفلة الجوهرة «مفقودة بريدة»