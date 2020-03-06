مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1441/7/11 هـ الموافق 2020/03/06 م واس

الخميس 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

05:53ت م

0361



www.spa.gov.sa/2043600 الخميس 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس05:53ت م0361

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.