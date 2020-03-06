بالصور.. نائب أمير جازان يتفقد خدمات فرع «هدف» المتنقل

اطّلع نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، على الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمنطقة جازان .
واستمع نائب أمير المنطقة، إلى شرح مفصل من مدير «هدف» بالمنطقة مروان بن هاشم العطاس، خلال جولة تفقدية بالفرع المتنقل المتواجد بديوان الامارة، عن أهداف «العربة المتنقلة»، التي تقوم بالتعريف ببرامج الصندوق والباحثين عن عمل والباحثات وأصحاب المنشآت.
وأوضح العطاس، أن الفرع المتنقل يقدم خدمات تأهيل وتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل لكلا الجنسين، وكذلك يقدم خدماته لأصحاب العمل بعدة مواقع، ومنها الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، وبعدد من المحافظات بالمنطقة.
وعبّر نائب أمير المنطقة، عن سعادته بما شاهده بالفرع المتنقل لـ«هدف» والخدمات التي يقدمها لأبناء وبنات المنطقة، مؤكدًا حرص واهتمام القيادة، وأمير منطقة جازان بما يحقق طموح ومصلحة الشباب والفتيات بالمنطقة، وذلك تحقيقًا للتحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
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