بالفيديو.. الزعاق يحدد موعد بدء تساوي الليل بالنهار

حدد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، موعد بداية تساوي الليل والنهار خلال الأيام المقبلة.

وقال الزعاق، عبر تويتر: «يبقى عشرة أيام ويتساوى طول الليل مع النهار، وحينذاك يبدأ يزيد النهار على حساب الليل بشكل يومي لمدة ثلاثة شهور تقريبًا».

وكان الزعاق قال: «إن أمس الأربعاء كان أول أيام «عقرب الدسم»، وبعد 13 يومًا تنتهي نجوم العقارب، مضيفًا: «خلال هذه الأيام، تطلع نخلة البرنية.. وأهالينا بالحجار -الله يرحمهم- يقولون: (إذا طلعت البرنية أطلع للحوش بدون بطانية، وإذا دخل سعد السعود لانت الجلود واخضرَّ كل عود)».

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وأشار الزعاق إلى أن تلك الفترة سيكثر فيها طلوع النخل، وهو مؤشر على نهاية البرد القارس. والبرد يسمى في تلك الأيام «بياع الخبل عباته»؛ حيث يوهم الناس بأن الصيف قد حان، لكن يرجع ويأتي البرد من جديد، وتابع: «بانتهاء موسم العقارب ينتهي موسم الفقع».

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