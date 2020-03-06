

داكار 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

افتتح صباح اليوم، في مركز الملك فهد للمؤتمرات بالعاصمة السنغالية داكار، منتدى منظمات المجتمع المدني 2020، تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال، فهد بن علي الدوسري.

وجاء افتتاح المنتدى بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الإسلامي وحفظ مؤسساته".

كما حضر الافتتاح، عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى السنغال.

// انتهى //

03:06ت م

0356





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح منتدى منظمات المجتمع المدني في مركز الملك فهد للمؤتمرات بالعاصمة السنغالية داكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.