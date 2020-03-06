السعودية اليوم / رئيس الكوت ديفوار يعلن عدم الترشح لولاية ثالثة



أبيدجان 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس جمهورية الكوت ديفوار الحسن واتارا عدم ترشحه لولاية ثالثة، خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر تنظيمها خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك بعد فترة من الجدل والتوتر، بشأن احتمال ترشحه، خصوصًا بعدما دعا إلى إجراء تعديلات دستورية.

وجاء إعلان الرئيس واتارا في خطاب ألقاه اليوم أمام اعضاء البرلمان، لافتًا إلى أن التعديل الدستوري المقترح، كثيرًا ما يثير الريبة والشك، لأنه غالبًا ما يكون ذريعة للبقاء في السلطة.

وأكد أن مشروع المراجعة الدستورية هذا ليس في ذلك المنحى.

ويأتي إعلان واتارا عدم الترشح في ظل جدل سياسي منذ فترة، حيث كانت المعارضة ترفض التعديل الدستوري المقترح، وتعتبر أن الهدف منه تمديد الولايات الرئاسية.

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