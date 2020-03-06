السعودية اليوم / وزارة الصحة الموريتانية تدعو لتأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية بسبب كورونا



نواكشوط 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

دعت وزارة الصحة الموريتانية، إلى تأجيل المؤتمرات والتظاهرات الدولية المبرمجة في مارس وابريل 2020، للأشهر المقبلة، أو اقتصار حضورها على المقيمين حاليًا في موريتانيا.

وأوضحت المديرية العامة للرقابة والتنظيم وجودة الخدمات الصحية، التابعة لوزارة الصحة الموريتانية، في رسالة موجهة إلى الهيئات المهنية، أن الأمر يعود إلى أسباب أمنية، والحد من انتشار فيروس كورونا.

ولم تسجل في موريتانيا أية حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين نهاية العام 2019، وانتشر حتى الآن في أكثر من 80 دولة عبر العالم.

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