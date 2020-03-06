- 1/3
- 2/3
- 3/3
دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المواطنين والمقيمين والراغبين في أداء العمرة والزيارة هذه الأيام إلى التقرب إلى الله بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة ومنها قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف: والأخذ بها وعدم التهاون في تطبيقها.
سائلاً الله الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمسؤولين.
ولفت "الشثري" في برنامج "يستفتونك" إلى أن إجراءات المملكة للحد من انتشار#كورونا متوافقة مع الشرع، والوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بها.
وأضاف: "نبشر من أراد العمرة والزيارة ولمن يتمكن منها بأن الأجر والثواب قد كتب لهم إن شاء الله كاملاً".
وأوصى جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة هذه الأيام تفاديًا لما قد يحصل فيها من انتشار الوباء، أو من تعويد الناس على مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي الاستمرارية عليها والابتعاد عن المواطن الموبوءة والبلدان التي فيها انتشار لهذا المرض، وأن يتخذوا الإجراءات والوسائل التي تقيهم من الاختلاط بمن أصيب بهذه الأمراض قربة إلى الله. فيروس كورونا الجديد سعد الشثري
"الشثري" يوصي بألا يكون هناك تجمعات كبيرة في هذه الأيام لتجنب انتشار "كورونا"عبدالحكيم شار الخليج 365 2020-03-06
دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المواطنين والمقيمين والراغبين في أداء العمرة والزيارة هذه الأيام إلى التقرب إلى الله بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة ومنها قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف: والأخذ بها وعدم التهاون في تطبيقها.
سائلاً الله الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمسؤولين.
ولفت "الشثري" في برنامج "يستفتونك" إلى أن إجراءات المملكة للحد من انتشار#كورونا متوافقة مع الشرع، والوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بها.
وأضاف: "نبشر من أراد العمرة والزيارة ولمن يتمكن منها بأن الأجر والثواب قد كتب لهم إن شاء الله كاملاً".
وأوصى جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة هذه الأيام تفاديًا لما قد يحصل فيها من انتشار الوباء، أو من تعويد الناس على مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي الاستمرارية عليها والابتعاد عن المواطن الموبوءة والبلدان التي فيها انتشار لهذا المرض، وأن يتخذوا الإجراءات والوسائل التي تقيهم من الاختلاط بمن أصيب بهذه الأمراض قربة إلى الله.
06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
01:20 AM
أكد أن إجراءات المملكة للحد من انتشار الفيروس متوافقة مع الشرع
دعا عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المواطنين والمقيمين والراغبين في أداء العمرة والزيارة هذه الأيام إلى التقرب إلى الله بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة ومنها قرار إخلاء صحن الطواف بالحرم المكي الشريف: والأخذ بها وعدم التهاون في تطبيقها.
سائلاً الله الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمسؤولين.
ولفت "الشثري" في برنامج "يستفتونك" إلى أن إجراءات المملكة للحد من انتشار#كورونا متوافقة مع الشرع، والوصية لمن يرغبون في العمرة والزيارة أن يتقربوا لله بالالتزام بها.
وأضاف: "نبشر من أراد العمرة والزيارة ولمن يتمكن منها بأن الأجر والثواب قد كتب لهم إن شاء الله كاملاً".
وأوصى جميع المسلمين في جميع أقطار الأرض بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة هذه الأيام تفاديًا لما قد يحصل فيها من انتشار الوباء، أو من تعويد الناس على مثل هذه الاجتماعات، وبالتالي الاستمرارية عليها والابتعاد عن المواطن الموبوءة والبلدان التي فيها انتشار لهذا المرض، وأن يتخذوا الإجراءات والوسائل التي تقيهم من الاختلاط بمن أصيب بهذه الأمراض قربة إلى الله.
، "الشثري" يوصي بألا يكون هناك تجمعات كبيرة في هذه الأيام لتجنب انتشار "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشثري" يوصي بألا يكون هناك تجمعات كبيرة في هذه الأيام لتجنب انتشار "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.