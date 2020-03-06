محمد بن مسعود - الدمام - احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس. "آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري" Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-06 احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس. 06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 12:57 AM احتفل آل عويض بن شذيان الدعجاني ؛ بزواج ابنهم المهندس "مشاري" أحد منسوبي بلدية رنية؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الطائف، مساء أمس الخميس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين والأقارب وزملاء العريس. ، "آل عويض" يحتفلون بزواج "مشاري" ،

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