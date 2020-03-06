، بشعار "امش 30".. "صحة بيشة" تدشن حملة المشروع الوطني للمشي بعددٍ من المحافظات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت الفعالية عددًا من الأركان التوعوية منها ركن خاص بفيروس كورونا

دشن وكيل محافظ محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق الحملة الوطنية للمشي والتي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة تحت شعار “امش 30″، وذلك في حديقة الملك عبدالله.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة، ومساعد مدير التعليم، وعددٍ من مديري ومنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية، والهلال الأحمر، وعددٍ من طلاب المدارس والكشافة التابعة لتعليم بيشة.

وشارك في الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، وذلك لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة.

وتضمنت الفعالية عددًا من الأركان التوعوية، بدأت بركن الفحص وقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وركن التغذية، وركن السمنة، وركن السكري والضغط، وركن فيروس كورونا، وركن طرق وكيفية المشي بشعار امش30، وركن التدخين، وبعض الأركان للفرق التطوعية كفريق بصمة بيشة وفريق مشاة بيشة.

وذكر وكيل المحافظة أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وفي السياق نفسه دشن رئيس مركز عفراء جايز بن سعيد الأكلبي نيابةً عن محافظ بلقرن عبدالرحمن بن عبدالله آل حامد، عصر أمس الخميس، حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار امش30 وذلك بشارع الإبداع، ونظم الحملة القطاع الصحي بالمحافظة ممثلاً في مستشفى سبت العلاية وقطاع الرعاية بالعلاية تنفيذًا لتوجيهات مدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني.

وشملت الحملة وجود ركن توعوي مصاحب عن فيروس كورونا المستجد، وركن الأمراض المزمنة، وجرى عمل فحص الضغط والسكري والطول والوزن للمشاركين.

ودشن مدير الإشراف التربوي بمحافظة تثليث حملة المشروع الوطني للمشي تحت شعار امش30 بالقرب من ثانوية الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبحضور مساعد مدير مستشفى تثليث العام ومدير الهلال الأحمر بمحافظة تثليث شملت عددًا من الأركان التوعوية لتوعية الحضور.

وتم توعية المشاركين والحضور وتثقيفهم على رياضة المشي وتحميل تطبيق صحتي لمتابعة خطواتهم اليومية.

امش 30 بيشة