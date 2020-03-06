شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أمر ملكي بإعفاء محمد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والان مع التفاصيل

عاجل.. أمر ملكي بإعفاء محمد التويجري من منصب وزير الاقتصاد الجمعة 6 مارس 2020 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء محمد بن مزيد التويجري من منصب وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة وتكليف وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بمهام المنصب.

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتعيين التويجري مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وبموجب الأمر الملكي الأول، سيقوم الجدعان بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله الحالي وزيراً للمالية. Advertisements وكان التويجري قد تولى منصب وزير الاقتصاد بالمملكة في أكتوبر 2017، كما شغل قبلها منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط منذ عام 2016. أما الجدعان فيشغل منصب وزير المالية منذ نوفمبر 2016. وتشمل مهام وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية توزيع الموارد وتوجيهها لأغراض التنمية و البنية التحتية و متابعة نمو الاقتصاد السعودي. كما تتابع الوزارة عمليات الاستيراد والتصدير وترصد اتجاهات الخطط التنموية العريضة بما يتوافق مع رؤية صُناع القرار في المملكة.

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