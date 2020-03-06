شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف شاركوا قياس الرضا عن الخدمات الميدانية لبلديات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، عن استخلاص المشروع مؤخرا نتائج ستة محاور رئيسية تضمنتها استبانة قياس وتحقيق رضا المستفيدين والمستفيدات من مستوى الخدمات الميدانية التي تقدمها (البلديات بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية).

» مقابلات ميدانية

وقال سموه: اشتملت الاستبانة في طياتها على 41 سؤالا بعد أن رصد خلالها 20 باحثا من منسوبي إمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة آراء ما يقارب من ثلاثة آلاف مستفيد ومستفيدة في المسح الميداني، الذي استمر على مدى ثلاثة أسابيع بإجراء المقابلات الميدانية وجها لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليا عبر أجهزة لوحية (آيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من خمس دقائق لكل مستفيد.

» مؤشرات الأداء

وبين الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، خلال تسلمه مؤخرا تقريرا مفصلا بقياس الخدمات الميدانية (للبلديات بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية) من قبل المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، وذلك إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع - حفظه الله-، للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها جميع الجهات المعنية بخدمات البلديات بالمنطقة وبحث سبل تطويرها، تضمين التقرير المعد من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع بمتابعة من المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، وبرئاسة سعيد الغامدي، وعضوية محمد المزيعل وخميس مطران وعبدالعزيز الغامدي ومرتضى النمر وحسن خرمي، في طياته مؤشرات الأداء، كذلك تحليل مفصل لأداء جودة الخدمة لكل مجال مستهدف متمثلا في ستة محاور رئيسية بدءًا من: محور مراقبة الأسواق، وصحة البيئة، كذلك المحور الخاص بالحدائق والتجميل، إضافة للشوارع والإنارة، وصولا لمحوري قنوات الاتصال، والتخطيط العمراني.

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» توصيات مهمة

كما لفت سموه، إلى أهم التوصيات التي جاءت في طيات التقرير وهي: تشكيل فريق يضم الفريق الاستشاري للمشروع مع المختصين في إدارة البلديات لاستعراض نتائج الاستبيان على جميع العاملين في الجهة، للتعرف على نتائج التقرير ومن ثم العمل على تطبيق توصيات الدراسة بتحسين الخدمات المقدمة من خلال الاستفادة من الدعم الاستشاري والتدريب الذي يقدمه المشروع كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة، إضافة إلى التوصية باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة لإنجاز أعمال المستفيدين من قبل الجهة، وصولا للعمل على تنفيذ الاستبانة ذاتيا لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين بصفة دورية.

» دعم ومتابعة

وتقدم رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالمنطقة الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، باسم سموه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة العليا، وأعضاء الفرق التنفيذية للمشروع بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه «حفظهما الله»، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع ترجمة للرؤية الطموح للمملكة 2030، مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح، لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، كما شكر جميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ومنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقا لما خطط له.