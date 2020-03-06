شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية .. «ملتقى الجبيل آرت» في أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) - فرع الجبيل، بالتعاون مع مجموعة الملتقى للفنون التشكيلية، ملتقى الجبيل آرت، الذي يقام في الفترة 9 - 12 شعبان 1441هـ، الموافق 2 - 5 أبريل 2020م، وذلك في الصالة المتعددة الأغراض بمدينة الجبيل الصناعية. وأعربت مدير فرع (جسفت) بالجبيل نادية العتيبي عن بالغ الشكر والامتنان لتفضل سمو أمير المنطقة الشرقية - حفظه الله-، برعاية الملتقى، مما يجسد الدعم والرعاية الكريمة التي يوليها سموه الكريم لأبنائه الفنانين والفنانات التشكيليين، في سبيل تحقيق الأهداف السامية والتي تساهم في خدمة القطاعين الفني والثقافي في المنطقة الشرقية.

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