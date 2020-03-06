شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع خماسي يناقش حلول هبوطات الطرق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس اجتماعا برئاسة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، في مقر وكالة التعمير والمشاريع، ضم الشركة السعودية للكهرباء ومقاوليها، والإدارة العامة للإشراف والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، وإدارة تنسيق المشاريع من أمانة الشرقية، من أجل مناقشة الحلول الخاصة التي من شأنها معالجة هبوطات الطرق والشوارع ومن بينها استخدام المواد المالئة CLSM وهي مواد ردم تنتج لمصانع الخرسانة لدفان حفريات تمديد الخدمات وتتميز بسهولة وسرعة التنفيذ وذاتية الدمج وقد تم إطلاق تجربتها من قبل إدارة تصريف مياه الأمطار بالأمانة لعدة مشاريع بالمنطقة الشرقية.

وفي الاجتماع، ركز م. الملا على ضرورة تعاون الجميع من أجل وضع الحلول المناسبة لعلاج الهبوطات وضرورة التفكير في التكاليف والتي تتعلق بالحفرية قبل وأثناء وبعد الحفر ومدى ما يمكن توفيره من تكاليف مادية ووقت وجهد وجودة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدتها الأمانة مع شركة الكهرباء من أجل معالجة هبوطات الطرق والشوارع ومعالجتها باستخدام المواد المالئة.

من جانبه، قدم مدير عام الإشراف م. ماجد القرشي تعريفا شاملا عن هذه المواد ومكوناتها واستخدامها من خلال العرض المرئي الذي قدمه في الاجتماع، مستعرضا في الوقت نفسه التجارب التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية في استخدام هذه المواد في 5 مشاريع لتصريف مياه الأمطار، مبينا في ذات السياق مدى ما توفره هذه المواد من وقت وجهد وتكاليف مادية ومدى ما يتبعها من نتائج في علاج الهبوطات والحفريات وردمها، مؤكدا أن الأمانة تسعى من خلال طرح هذه الأفكار للجمع بين الجودة والسرعة وتقليص التكاليف المادية لأجل المصلحة العامة وتطوير آلية العمل.