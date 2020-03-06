شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع خماسي يناقش حلول هبوطات الطرق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وفي الاجتماع، ركز م. الملا على ضرورة تعاون الجميع من أجل وضع الحلول المناسبة لعلاج الهبوطات وضرورة التفكير في التكاليف والتي تتعلق بالحفرية قبل وأثناء وبعد الحفر ومدى ما يمكن توفيره من تكاليف مادية ووقت وجهد وجودة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدتها الأمانة مع شركة الكهرباء من أجل معالجة هبوطات الطرق والشوارع ومعالجتها باستخدام المواد المالئة.
من جانبه، قدم مدير عام الإشراف م. ماجد القرشي تعريفا شاملا عن هذه المواد ومكوناتها واستخدامها من خلال العرض المرئي الذي قدمه في الاجتماع، مستعرضا في الوقت نفسه التجارب التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية في استخدام هذه المواد في 5 مشاريع لتصريف مياه الأمطار، مبينا في ذات السياق مدى ما توفره هذه المواد من وقت وجهد وتكاليف مادية ومدى ما يتبعها من نتائج في علاج الهبوطات والحفريات وردمها، مؤكدا أن الأمانة تسعى من خلال طرح هذه الأفكار للجمع بين الجودة والسرعة وتقليص التكاليف المادية لأجل المصلحة العامة وتطوير آلية العمل.
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