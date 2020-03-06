شكرا لقرائتكم خبر عن «ضعف السمع».. قيد قابل للحل والان نبدء بالتفاصيل

تؤدي حاسة السمع لدى الإنسان دورا كبيرا في تواصله مع محيطه الخارجي، وتزداد قيمتها مع الأطفال لضرورة النمو الإدراكي، واكتساب اللغة ومهارات التخاطب، والتعرف على الأصوات المختلفة للأشياء من حولهم.

ولا يقتصر الأمر على الأطفال، فحتى البالغين الذين يعانون من ضعف السمع تتأثر قدرتهم على الاستجابة والتفاعل مع من حولهم؛ ما يؤدي بهم لمشاعر الوحدة والحزن والاكتئاب.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي للسمع، في الثالث من مارس كل عام؛ بهدف نشر التوعية، وتعزيز أهمية صحة الأذن. ويأتي احتفالها هذا العام 2020 تحت شعار «التمتع بالسمع طوال العمر: لا تدع فقدان السمع يقيّدك».

”الخليج 365” من خلال سطور قضيتها هذا الأسبوع تستعرض خطوات المملكة في التعامل مع هذا المرض؛ لتقليص أعداد المصابين به، في إطار إستراتيجية قيادتها الرامية لتعزيز صحة المواطن.

مسح إجباري لجميع المواليد

أوضحت أخصائي أول علاج اضطرابات التخاطب واللغة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمينة عرب، إن منظمة الصحة العالمية أظهرت أن هذه الحاسة العظيمة لا يتمتع بها كل البشر، فهناك 466 مليون شخص على الصعيد العالمي يعانون فقدان السمع المسبب للعجز، بينهم 34 مليون من فئة الأطفال، ويمثل هذا العدد من الأشخاص أكثر من 5 % من سكان العالم، مشيرة إلى أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات فإنه بحلول عام 2030 سيكون هناك ما يقرب من 630 مليون شخص يعانون من فقدان السمع المسبّب للعجز، وبحلول عام 2050، يمكن أن يرتفع العدد إلى أكثر من 900 مليون، كما أن نحو ثُلث الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما يعانون من فقدان السمع المسبب للعجز.

وقالت إن درجات فقدان السمع تتراوح بين خفيف أو متوسط إلى شديد وعميق، مشيرة إلى أن العجز يُمكن أن يؤثر في أذن واحدة أو في كلتا الأذنين، وأن يؤدي إلى صعوبة سماع الحديث الحواري أو الأصوات الصاخبة.

وأشارت أمينة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع من الدرجات الخفيفة إلى الشديدة يستطيعون التواصل عادة من خلال لغة الحديث، ويُمكنهم الاستفادة من المعينات السمعية، مضيفة: أما الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع الأشد من ذلك فيمكن أن يستفيدوا من زراعة القوقعة.

واشارت إلى أن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ينظم ملتقى سنوي لبحث أحدث التطورات في علاج مشاكل الدوار وأمراض السمع، إذ يرتبط الدوار بمشاكل السمع ارتباطا وثيقا، مستطردة: لأن الأذن الداخلية تقوم بوظيفتين محددتين هما الاتزان والسمع، بالتالي فإن الكثير من أمراض الدوار تصاحبها مشاكل بالسمع كالمنيير، والتهاب التيه أو التهاب الأذن الداخلية، أورام العصب الثامن وتشوهات الأذن الداخلية.

466 مليون أصم في العالم

الضوضاء مؤثر على صحة ونشاط الإنسان

«القوقعة الإلكترونية» أحدث عمليات استعادة وظيفة الأذن

التأهيل

قد يستمر عدة سنوات

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أقارب من الدرجة الأولى من ناحية الأب: بدون استخدام معينات سمعية

معاقون

سمعيا حسب

درجة القرابة

بين الأب والأم ونوع الصعوبة:

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أوضح استشاري أمراض التخاطب والبلع د. تامر مسلم، أن نجاح عملية زرع القوقعة يعتمد بشكل كبير على مرحلة التأهيل، مؤكدا أن الجراحة مجرد مرحلة أولى ضمن عدة مراحل، ولا يتحقق النجاح إلا باكتمالها جميعا.

وقال إنه من المعروف أن فريق عمل زراعة القوقعة لا يقتصر على فريق الجراحة، وانما يتألف أيضا من أخصائي للسمعيات وأخصائي للتخاطب وفريق التأهيل، مؤكدا أن عملية التأهيل بعد الزراعة، قد تستمر لعدة سنوات حتى يتمكن المريض خاصة الأطفال من اللغة المناسبة.

وأشار د. مسلم، إلى أهمية الاكتشاف المبكر لمشاكل السمع، ثم الزراعة المبكرة للأطفال تحديداً، فكلما كانت الزراعة في سن مبكرة كانت نتائج التأهيل أفضل، وتنمو اللغة مع الطفل بشكل أسرع وأفضل، مضيفا إنه في العام الأول لبرنامج التأهيل تكون هناك جلسة أسبوعية على الأقل لدى الطفل تشمل الجلسات في المراحل الأولية على التدريب السمعي، وتنمية اللغة عن طريق حاسة السمع، وتقل تدريجيا في السنوات اللاحقة.

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زراعة الأذن الوسطى

أشار استشاري جراحة الأذن وأعصاب الأذن وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية الجامعية د. فريد الزهراني، إلى أن «زراعة الأذن الوسطى» تمثل حلولا لبعض المرضى الذين يعانون ضعف السمع سواء في العصب أو توصيل الصوت، موضحا أن درجة الضعف هي المحددة لطريقة العلاج.

وقال إن زراعة الأذن الوسطى تستخدم ميكانيكية السمع الطبيعي في توصيل الصوت للأذن الداخلية، ويستقبل الجهاز الصوت ويرسله لعظيمات الأذن الوسطي على شكل اهتزازات محكمة ومنها للأذن الداخلية.

عبدالله.. طفل استعاد قدرته على الحياة

أهداف اليوم العالمي:

الوقاية من حالات فقدان السمع

صعوبة فهم الحديث عند وجود بعض الضجيج

تسهيل وصول ضعاف السمع إلى التعليم والتوظيف والاتصال.

التدخلات المبكرة للعلاج.

توافر المعينات السمعية والأجهزة المساعدة

علامات مشاكل السمع

المعاناة عند التحدث بالهاتف

رفع صوت المذياع والتلفاز لعدم الاستماع جيداً بمعدل الصوت الطبيعي

عدم القدرة على سماع الأصوات البعيدة