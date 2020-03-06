شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية تواجه خطر الألعاب الإلكترونية ببرنامج جاذب والان نبدء بالتفاصيل

بدأت مبادرات إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية البرامج التدريبية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية تحت عنوان «نلعب بأمان»، مستهدفا طلاب المرحلة الابتدائية، ويقوم البرنامج على الورش التفاعلية بأسلوب جاذب عن طريق الألعاب والرسوم التعبيرية، وتمثيل الأدوار بفريق عمل من المرشدين الطلابيين بتعليم الشرقية، والذي بدوره يقوم بتفعيل تلك الورش بأدوات وحقائب تدريبية وأساليب جاذبة من إنتاج الإدارة، ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج أكثر من 20 ألف طالب ابتدائي على مستوى مكاتب المنطقة خلال العام القادم.

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