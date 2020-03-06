شكرا لقرائتكم خبر عن 100 طالب يتنافسون على «تحدي القراءة العربي» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وذكر رئيس لجنة التحكيم بقطاع محافظة الخبر مشرف اللغة العربية أسعد العمران، أنه تم تخصيص يوم للمرحلة الابتدائية ويوم للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث تنافس الطلاب في قراءة خمسين كتابا وتلخيصها، فيما يسمى بـ«الجواز» بواقع خمسة جوازات، لكل جواز عشرة كتب.
وبين العمران أن التصفيات كشفت عن نماذج مميزة من الطلاب في جانب القراءة وتلخيص الكتب والحديث عنها بطلاقة، لافتا إلى أن طلاب قطاع الخبر ظهروا في المنافسات السابقة بشكل مشرف على المستوى الدولي وتحدث عنه الجميع.
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