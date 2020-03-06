شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الخبر يناقش مشروعات الإسكان وعقباتها والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ الخبر سليمان الثنيان بمكتبه بمقر المحافظة أمس الأول مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية م. عبدالله المويهي، وعددا من قيادات فرع الوزارة.

وناقش الاجتماع مشروعات الوزارة في المحافظة، وسبل تذليل العقبات أمامها، وعددا من موضوعات الإسكان في المحافظة.

وأكد محافظ الخبر على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ضرورة مواصلة العمل على توفير الخيارات السكنية، ومواصلة مشروعات الإسكان التنموي في المحافظة، والشراكة مع الجمعيات الخيرية؛ لتقديم خيارات سكنية للمستفيدين.