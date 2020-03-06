شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصاب كورونا الرابع نقل العدوى لزوجته والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19، حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

» مصدر العدوى

وكشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران، عبر مملكة البحرين، ومرافق في نفس المركبة للحالتين الأولى والثانية، المعلن عنهما سابقا، ليصبح المجموع حتى أمس، خمس حالات، جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

» استقصاء وبائي

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية، وطمأنت الوزارة الجميع، بأن الحالات معزولة حاليا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

» حصر المخالطين

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وأوضحت أنه جرى حصر جميع المخالطين للمصابين، وأخذ العينات منهم؛ لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.

» إفصاح مبكر

وأهابت الصحة بكل من كان في مناطق موبوءة بالفيروس، أن يتواصلوا فورا مع مركز «تواصل الصحة 937»؛ حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومن حولهم من انتقال العدوى، مؤكدة أن الإفصاح المبكر عن المخالطين يسهم في احتواء انتشار الفيروس.

» معلومات ونصائح

وقالت الصحة: إنها توفر جميع المعلومات والنصائح حول التعامل مع فيروس كورونا الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا من قبل الأطباء المختصين على الرقم 937، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.