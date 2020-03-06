شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الخبر يلتقي أمين عام جمعية البر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

التقى محافظ الخبر سليمان الثنيان بمكتبه في مقر المحافظة أمس الأول أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالجمعية فيصل المسند وأخصائي العلاقات العامة بالجمعية همدان الراشدي. وناقش المحافظ سبل تطوير عمل الجمعية في المحافظة، وإنفاذ توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة الجمعية حول تقديم برامج تنموية تسهم في تطوير قدرات المستفيدين وتمكينهم.

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