شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسي غانا وغينيا وتعزي في دي كوييار والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين -حفظه الله- برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين -أيده الله- برقية عزاء ومواساة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وفاة خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

Advertisements

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو أمبالا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية. وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في وفاة خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة. وقال سموه: «تلقينا نبأ وفاة السيد خافيير بيريز دي كوييار الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وإننا إذ نعرب لمعاليكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنرجو لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».