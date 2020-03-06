شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة مهلة للإفصاح عن زيارة إيران دون تطبيق النظام والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر مسؤول أنه سيتم استثناء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا بالإبلاغ عن سفرهم إلى إيران والعودة خلال الأسابيع الماضية، في مدة أقصاها 48 ساعة، من ساعة إصدار هذا البيان.

وأشار المصدر إلى أنه في ضوء البيانات الصادرة عن وزارة الصحة من تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد covid-19 لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، وتبين أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة.

وندد المصدر بسلوك إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بالفيروس، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابات به وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية، ويعد تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة الفيروس ويشكل خطراً على العالم أجمع.

وحث المصدر جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، عبر الرقم المجاني «937» المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها، كما حث المواطنين الذين يزورون إيران حالياً على الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة.

وأشار المصدر إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أن الدولة حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة، حيث تهدف هذه الإجراءات للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع. وشدد المصدر على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن. وطالب المصدر إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي.