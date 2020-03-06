شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة صيانة طائرات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الرئيس التنفيذي للشركة د. عبداللطيف آل الشيخ إن الشركة عملت على إحداث نقلة نوعية في برامجها التدريبية من خلال نقل العلم وتوطين المعرفة، الذي أثمر عن تخريج أول دفعة من المتدربين السعوديين في برنامج صيانة الطائرات بشقيها الميكانيكي والتقني، التي تعرف دوليا بشهادة «ستي اند قلز» المستوى الثالث.
وألقى الخريجون كلمة أعربوا فيها عن سعادتهم كونهم أول دفعة أكملت تدريبها داخل المملكة لتأهيلهم للعمل في صيانة الطائرات والتحاقهم بالقوات الجوية الملكية السعودية. بعد ذلك تم تكريم الطلاب المتفوقين من المتدربين بالمعهد. وفي ختام الحفل قدم الرئيس التنفيذي درعا تذكارية لسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية.
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