شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث مع وزير خارجية بريطانيا مجمل القضايا الدولية والان نبدء بالتفاصيل

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. كما بحث خادم الحرمين -أيده الله- خلال استقباله للوزير البريطاني أمس مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، وعدد من المسؤولين.

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