شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم في الاجتماع الثلاثي اليومي لبحث المستجدات والان نبدء بالتفاصيل

تواجدت ”الخليج 365” في اجتماع مركز القيادة والتحكم بين وزارة الصحة والشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة الشرقية، والذي يعقد يوميا لبحث المستجدات بشأن فيروس كورونا الجديد. كما قام مدير عام صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي بتفقد الاستعدادات الاحترازية، من خلال جولته على منفذي جسر الملك فهد ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، وذلك استمرارا لجهود الصحة في مواجهة كورونا الجديد، والتعامل مع القادمين عبر منافذ المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم في الاجتماع الثلاثي اليومي لبحث المستجدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.