شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض «المغادرين» بمنفذ الخفجي واستمرار الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

حركة سفر منخفضة شهدها منفذ الخفجي يوم أمس الخميس للمغادرين إلى دولة الكويت، بينما لوحظ زيادة القادمين للمملكة بنسبة تفوق بقليل عدد المغادرين، وذلك بعد نحو أسبوع من تعليق السفر ببطاقة الهوية الوطنية، وإلزام المسافرين باستخدام جواز السفر، وذلك على خلفية ما سجلته دولة الكويت مؤخرا من وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

في حين تتواصل الجهود التي تقوم بها كافة الجهات في المنفذ، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع وصول وانتشار هذا الفيروس من خلال القادمين للمملكة عبر المنفذ، ويتواصل العمل على استقبال المسافرين بتقديم نموذج الإفصاح، والذي يُطلب فيه تدوين أي معلومات تتعلق بالسفر خلال 14 يوما الماضية لأي دولة من الدول الموبوءة بالمرض، ويكون موظف الصحة في استقبال المسافر للاطلاع على النموذج، ثم يقوم بتوجيه بعض الأسئلة المتعلقة بالعلامات الحيوية للمسافر؛ للتأكد من عدم وجود أي أعراض تستدعي إحالة المسافر لغرفة الفحص والفرز بالمنفذ، والقيام بعمل بعض الإجراءات والفحوصات الطبية بما فيها قياس الحرارة والتأكد من عدم وجود أية أعراض أخرى.

وكان محافظ الخفجي محمد الهزاع قد تابع ميدانيا الإجراءات الاحترازية التي تنفذها كافة الجهات بمنفذ الخفجي؛ واطلع على خطط التوعية والوقاية التي أقيمت من خلال مركز المراقبة الصحية، وشدد الهزاع على متابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية، وخطة التأمين الصحي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، واستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالقطاع الصحي.